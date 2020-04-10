40 ألف فحص «كورونا» أجرتها الإمارات في يومين

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد بشأن فيروس «كورونا» المستجد خلال اليومين الماضيين، على فئات مختلفة في المجتمع، وباستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990. ‏كما أعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268. كما أعلنت عن وفاة حالتين لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.