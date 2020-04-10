«الصحة»: 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين ضمن خطط توسيع الفحوصات

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ــ 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.‏كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين، لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.