محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة وإعادة تشكيل مجلسي أمناء وإدارة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارات بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، وبتعيين وكيل لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وتعيين مدير عام لهيئة أبوظبي للإسكان.

وتفصيلاً، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور السير- جون أورايلي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين حمد علي محمد الظاهري، وكيلاً لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، كما أصدر سموه قراراً، بتعيين بشير خلفان سالم المحيربي، مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للإسكان.

كما أصدر سموه قراراً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، برئاسة مبارك سعيد الشامسي.

وبحسب القرار، يضم مجلس الإدارة في عضويته، الدكتور فهد مطر سالم بن مسيعد النيادي، وممثلاً عن دائرة الصحة، وممثلاً عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، وتمتد عضوية المجلس 3 سنوات، قابلة للتجديد.

› إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة برئاسة حامد بن زايد



› .. ومجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية برئاسة مبارك الشامسي