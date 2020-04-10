وزيرة إيطالية تشكر الإمارات على المساعدات

المصدر: ( دبي - البيان )

عبّرت لوسيا ازولينا وزيرة التعليم في إيطاليا عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لإرسالها طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

جاء ذلك في تدوينة نشرها معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث نشر معاليه: «تواصلت مع وزيرة التعليم الإيطالية لوسيا ازولينا عبر اتصال هاتفي، حيث عبرت عن شكر حكومتها للإمارات لإرسالها 10 أطنان مواد إغاثية، كما تباحثنا في المستجدات الراهنة والتدابير الوقائية ».