رجل أعمال سعودي بعد خروجه من الحجر الصحي لـ "البيان": شكراً رجل الإنسانية محمد بن زايد

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

خرج مساء أمس رجل الأعمال السعودي محمد ناصر وزن القحطاني، ونجله من الحجر الصحي بأحد فنادق أبوظبي، حيث قُدمت لهما الرعاية الكبيرة في الفندق والخدمات، والاهتمام الكبير من عدة جهات رسمية للدولة، بهدف الاطمئنان على صحتهما وسلامتهما وراحتهما.

ووجه القحطاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدما أرسل إليه طائرة إماراتية لنقله هو ونجله من العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى أبوظبي، حيث علق القحطاني ونجله في نواكشوط إثر وقف الطيران بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وقال في حديثه للبيان : "لا أملك سوى تقديم أسمى آيات الشكر لسموه على إرسال طائرة خاصة مرورا بإتمام جميع التسهيلات التي تمت في سفارة دولة الإمارات بنواكشوط، وانتهاء بعملية النقل التي تمت بعد فتح عدة مطارات لهبوط الطائرة وتزويدها بالوقود، وانتهاء بالوصول إلى مطار البطين الخاص، ونقلي مع ابني للحجر في أحد فنادق خمس نجوم بالعاصمة أبوظبي.