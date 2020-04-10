"صحة" تفتتح 13 مركزاً إضافياً للكشف عن كورونا بمختلف إمارات الدولة

المصدر: وام

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 13 مركزا إضافيا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة للمركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سباق، وذلك حرصا على سلامة أفراد المجتمع والإطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من إنتشار الفيروس.

وأكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" أن فرق العمل في شركة "صحة" وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين جهزت مراكز الفحص وفقا لأعلى المعايير وزودتها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يضع صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أعلى سلم اهتماماته، ويتابع عن كثب إقامة هذه المراكز وسرعة افتتاحها لاستقبال المراجعين.

وقال إن مراكز المسح من السيارة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات وبعدد 630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" تم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير يؤدون واجبهم في خدمة أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق إذ تم إجراء الفحوصات لحوالي 7000 شخص منذ بدء العمل في مركز مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المراكز تم إنجاها خلال 10 أيام من تاريخ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبلغت المساحة الإجمالية للمراكز نحو 23 ألف متر مربع وأشرف عليها نحو 250 شخصا موزعين على 7 فرق عمل عملت، وما زالت تعمل كفريق تنفيذي وتسويقي وخدمات مساندة وفرق هندسية بالإضافة إلى 67 متطوعا.

من جانبه، قال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"، إنه تم افتتاح 7 مراكز لـ "صحة" للمسح من السيارة في إمارة أبوظبي 3 منها في مدينة أبوظبي والوثبة والباهية ومركزان في مدينة العين، أحدهما في منطقة عشارج والآخر في الهيلي، ويقدم كل مركز من هذه المراكز خدماته لـ 600 مراجع وتعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم افتتاح مركزين في منطقة الظفرة في مدينتي زايد وغياثي ويقدمان خدماتهما طيلة أيام الأسبوع وعلى فترتين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساءا ماعدا يوم الجمعة، ويوفران الكشف لـ 800 شخص يوميا.

وأضاف أن شركة "صحة" افتتحت كذلك 7 مراكز للمسح الوطني.. اثنان في دبي في كل من ميناء راشد وفي منطقة الخوانيج ومركز في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ويقدم كل مركز منها خدماته لـ 500 شخص يوميا وتعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء.

وأكد أن على الراغبين في إجراء الفحص في أي مركز من المراكز المنتشرة في جميع الإمارات حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717 أو عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة"، بحيث يتم إجراء تقييم مبدئي لكل راغب بحجز موعد لإجراء الفحص من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الأولوية في إجراء الفحص ستعطي لمن لديهم أعراض مرضية وإلى كبار المواطنين والحوامل ولمن لديهم أمراض مزمنة، أما الراغبون باجراء الفحص عن الفيروس للإطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف، فإن إجراء الكشف سيكون بتكلفة مادية 370 درهم يتم دفعها إلكترونيا من خلال تطبيق شركة "صحة" إذ أتاحت "صحة" للمتعاملين الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل، حيث لا يتم قبول المبالغ النقدية منعا للتلامس.

يذكر أن عملية التسجيل لحجز موعد لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" تستغرق نحو دقيقتين، وهي سهلة والتسجيل متاح باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يدخل المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم هاتفه وبعد ذلك يتاح له اختيار اليوم والساعة التي تناسبه وتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف.