"الفجيرة للموارد الطبيعية".. دور ريادي في تدعيم الجهود الوطنية في التصدّي لكورونا

اتخذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية استراتيجية متكاملة أثبتت نجاحها في المحافظة على أداء جميع عملياتها التشغيلية، في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين والمجتمع، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

فمنذ بداية إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدولة، باشرت المؤسسة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، و إعداد الدليل الإرشادي الخاص بإجراءاتها الاحترازية المتخذة وتوزيعه على جميع الشركاء في الإمارة للاستفادة منه.

وشكلت فرق عمل لمتابعة ضمان البيئة الصحية الآمنة في المؤسسة ومراكزها الخدمية التابعة لها، و عملت على تفعيل خطّة وقائية مُحكمة استهدفت تعزيز وعي الموظفين والمتعاملين باعتبارهم أولوية قصوى، كما باشرت بحملة تعقيم وتطهير مكثّفة بشكل يومي ضد "كورونا" باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، شملت كلاً من مرافق المؤسسة الداخلية وصالات استقبال المتعاملين وجميع مبانيها ومراكزها الخِدمية، ووجّهت رسائل توعوية بـ 3 لغات في المناطق الحيوية والصناعية في الإمارة عبر (الدرون) دعماً للحملة الوطنية (خلّك في البيت)، فيما استخدمت الدورن الثانية لعمليات التعقيم والتطهير للأماكن الضيقة والمرتفعة التي يصعب الوصول اليها، إلى جانب تشكيل 70 فرد من فريق التطوّع المؤسسي من الجنسين، يتسابقون جميعهم ويتطوّعون بقدراتهم وأوقاتهم لدعم جهود الدولة لمواجهة المواقف الاستثنائية شعارهم (عيال زايد تحت أمر الوطن).

وسخّرت كل الموارد البشرية والإمكانات اللوجستية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير للشوارع الرئيسية لإمارة الفجيرة والمناطق الحيوية والصناعية وسكن العُمال، باستخدام أحدث التقنيات الفعّالة والمعتمدة ضمن برنامج التعقيم الوطني بالتعاون مع بلدية الفجيرة و الشركاء الاستراتيجيين.

في (موارد الفجيرة الطبيعية)، ملتزمون بواجبنا الوطني وأداء مهمتنا مع الصفوف الأمامية، ومواصلة عمليات التعقيم والتطهير لكافة مرافق الإمارة، ملتزمون خلف قيادتنا الرشيدة بجميع الإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة المجتمع.