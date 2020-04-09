55 مليون درهم حصيلة المساهمات المالية لبرنامج "معاً نحن بخير"

المصدر: أبوظبي ـــ منى خليفة

بلغت حصيلة المساهمات المالية اليوم الخميس، لصالح برنامج "معاً نحن بخير" والذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معا" 55 مليون درهم، حيث ساهم الشيخ سيف بن محمد آل نهيان بـ 20 مليون درهم، وساهم الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بـ 30 مليون درهم، في حين تبرع علي خلفان الظاهري وأولاده ب 5 مليون درهم.

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" أول مشاريع "صندوق الاستثمار الاجتماعي"، وهي القناة الرسمية التابعة للهيئة لاستقبال المساهمات المجتمعية الموجهة لحل القضايا الاجتماعية الملحة، ويعمل برنامج "معاً نحن بخير" على توجيه المساهمات المجتمعية بناءً على الأولويات وبالتعاون مع الشركاء المعتمدين، على أن تُخصص عوائد البرنامج المالية والعينية والتطوعية للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كل ما يخدم المجتمع ويعزز قيمه.