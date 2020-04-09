أبوبكر مناني .. رجل أعمال تشادي يضع طائراته تحت تصرف الجهات الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر رجل الأعمال التشادي أبكر مناني المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة بوضع شركة الطيران التي يملكها Amjet Executive تحت تصرف الجهات الحكومية مع تحمل كافة الرسوم التشغيلية لمواجهة جائحة كورونا

ويعد مناني كابتن طيار ورجل أعمال بارز في مجال الطيران حيث أسس شركته في جنيف وأثينا قبل أن يستقر في الإقامة بالإمارات في 2004.

وحينما سئل عن سبب اختياره للامارات كبلد يستقر فيه بدلا من أوروبا كان الرد أنه لم يأت وأسرته للاستثمار وكسب المال بالدرجة الأولى ، بل جاؤوا لكسب الامن و الأمان في بيئة عربية أصيلة العادات و منفتحة على الثقافات

وتعد علاقة مناني بالامارات قديمة فهو محب لسيرة الشيخ زايد مؤسس الدولة ومعجب بالقيادة الحالية للدولة التي تقود البلاد الى المستقبل، وأما المساهمة التي قدمها للامارات فهي على حد تعبيره واجب أخلاقي تجاه دولة تستحق الخير من الجميع.