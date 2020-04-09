محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوستاريكا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة .. تناول مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين إضافة إلى التطورات المتعلقة بانتشار فيروس " كورونا " وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته.

كما بحث سموه وفخامة رئيس كوستاريكا - خلال الاتصال الهاتفي - الإجراءات التي اتخذها البلدان في مواجهة انتشار فيروس " كورونا " وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن.. إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.