رأس الخيمة للأعمال الخيرية توفر 4000 سلة غذائية متوسطة لدعم حملة خليك في البيت

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، عن توفير 4000 سلة غذائية متوسطة وإيصالها وتوزيعها على الأسر المتأثرة بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد، في إطار مساعي الجمعية للتخفيف من وطأة الظروف الراهنة وتأثيراتها السلبية على بعض الفئات العاملة التي تأثرت أرزاقهم ومصادر دخلهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت التي يعملون بها وخاصة أصحاب الاسر، وايمانا منها بتعزيز مشاركتها المجتمعية.

وأضاف: في ظل هذه الظروف الاستثنائية تحرص المؤسسة على القيام بواجبها الخيري والإنساني لمساعدة هذه الفئة المتضررة من هذا الوضع من خلال توفير بعض احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال آليات التوزيع التي سيتم الإعلان عنها، حيث سيتم تحديد عدد السلال الغذائية اللازمة لكل أسرة طبقًا لعدد أفرادها وسيتم إيصالها لها في منازلهم بالتنسيق مع جمعية راس الخيمة التعاونية، وذلك دعما لحملة خليك في البيت.

وأشاد جكة، بدور المؤسسات والأفراد في تقديم تبرعاتهم السخية التي تعتبر المحرك الأساسي في تنفيذ خيرية رأس الخيمة لهذا المشروع الانساني.