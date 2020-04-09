مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة تطلق مبادرة "أفطر في بيتك وميرك علينا"

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة "أفطر في بيتك وميرك علينا" لتوزيع وجبات الإفطار والمير الرمضاني ل 500 أسرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي ضمن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، استمراراً في تقديم الخدمات الإنسانية الخيرية لدعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وفق آلية عمل جديدة تم استحداثها لتوزيع المساعدات الخيرية بموجب كوبونات شراء توزع حسب اعداد أفراد الأسرة الواحدة بحيث تعطيهم الحرية في شراء الاحتياجات المختلفة.

وأضافت: يأتي ذلك من خلال الاتفاق مع الموردين المعتمدين لدى المؤسسة، إضافة إلى توفير خصومات على مجموعة واسعة من السلع التموينية الأساسية إلى جانب منح الأسرة بطاقة خصم لعدة مرات، مؤكدة أن ما تنتهجه إدارة المؤسسة في مساعيها الخيرية يأتي مراعاة للحالات الإنسانية والداعمة للتكافل والتآزر والتعاون في ظل الظروف الاستثنائية خلال شهر رمضان شهر الخير والعطاء.

وأكدت حارب، أن إدارة المؤسسة حددت أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستباقية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الأسر المستفيدة.