72 ألف ساعة عمل للتعقيم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير أنه تم انجاز أكثر من 72 ألف ساعة عمل لأعمال التعقيم في إمارة أبوظبي، وذلك منذ بداية أعمال التعقيم في الإمارة، وتم تغطية 195 منطقة وحوضاً بمساحة تتجاوز 4095 كيلومتراً، وتم استخدام أحدث الآليات والمعدات الحديثة حيث بلغ عددها 53 معدة، ساهمت في تعقيم 44266 مكاناً.

وشارك حتي الآن في أعمال التعقيم فريق متخصص من الفنيين والمشرفين والعمال البالغ عددهم 1100 عامل، يتواجدون بشكل يومي لتنفيذ المهام المطلوبة في برنامج التعقيم الوطني بالإمارة، وكشف المركز أنه يتم توفير أعلى درجات الأمان للعمال أثناء عمليات التعقيم، كما يتم استخدام مواد آمنة على الإنسان والبيئة.