محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة حسين بن إبراهيم الحمادي نائباً للرئيس، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة إدج القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وجيف سيمونز، والدكتور ستيفن وولكر، والبروفيسور السير / جون أورايلي.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.