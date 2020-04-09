الطقس غداً مغبر وحار نهاراً وغائم جزئياً على بعض المناطق

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وحارا نهاراً، وغائما جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 18 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 08:37 والجزرالثاني عند الساعة 20:38 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 23:18 والجزر الاول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 25 55 15

دبي 41 26 50 15

الشارقة 40 22 60 15

عجمان 37 26 70 20

أم القيوين 38 21 75 20

رأس الخيمة 36 22 75 20

الفجيرة 36 23 80 15

العين 42 26 60 15

ليوا 43 24 45 10

الرويس 42 23 60 15

السلع 42 24 60 20

دلما 37 25 65 25

طنب الكبرى 36 26 70 30

طنب الصغرى 36 26 70 30

أبو موسى 36 26 70 30 .