إحصاء أبوظبي يرصد أسعار 332 سلعة استهلاكية أسبوعياً

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهوده المبذولة لرصد وتسجيل كافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتزويد متخذي القرار بواقع الأسعار في إمارة أبوظبي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أعلن مركز الإحصاء أبوظبي عن نتائج السلة الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر أبريل 2020، والتي شملت رصداً دقيقاً لأسعار 332 سلعة استهلاكية مصنفة ضمن عشر مجموعات إنفاقية.

ويهدف مركز الإحصاء أبوظبي من رصد أسعار هذه السلع إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتوفير مؤشر واضح ودقيق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي تهم الشريحة الأكبر من المستهلكين، علماً بأن السلع الغذائية تمثل نسبة 82.6% من مجموع السلع الاستهلاكية والبالغ عددها 332 سلعة، بينما تمثل السلع غير الغذائية النسبة المتبقية وهي 17.4%.

وأشارت نتائج المؤشرات التي رصدها المركز إلى ارتفاع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية بنسبة 3.7% في الأسبوع الأول من أبريل 2020، مقارنة مع شهر فبراير 2020 باعتباره شهر مرجعي. وجاء هذا الارتفاع المتوقع مدفوعاً بارتفاع أسعار بعض السلع التي تأثرت من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بينما انخفضت أسعار العديد من السلع الأخرى، بسبب تغير السلوك الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للأسر في جميع دول العالم.

السلع الغذائية

ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: "اللحوم"، "الأسماك والأغذية البحرية"، "اللبن والجبن والبيض"، "الفواكه"، و"البقول"، بنسبة 3.2% في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير من العام نفسه، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية الأساسية بسبب توجه بعض الأسر نحو تخزين الغذاء، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة "الأسماك والأغذية البحرية" والتي ساهمت بنسبة 33.6% في معدل الارتفاع العام خلال الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة بشهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 13.7% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، وتمثل هذه المجموعة 9.1% من وزن المؤشر.

السلع غير الغذائية

ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع غير الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: "الصابون والمطهرات"، و"ملطفات غسيل الملابس بأنواعها"، و"معطرات وملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث"، و"الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات"، و"الأحجار الكريمة والمصوغات"، بنسبة 6.2% في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير 2020.



وجاء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه السلع مدفوعاً بزيادة الطلب على بعض المجموعات، والارتفاع في أسعار مجموعة "الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات"، والتي وصلت إلى ما نسبته 26.4% في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير من العام نفسه، لتساهم بما نسبته 26.6% من مجمل الارتفاع العام في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث تمثل هذه المجموعة ما نسبته 3.7% من وزن المؤشر. ومن جهة أخرى، فقد انخفضت أسعار كل من مجموعة "الصابون والمطهرات" بنسبة 1.4%.

وأوضح المركز إلى أنه في ظل انخفاض الطلب المحلي على العديد من السلع والخدمات، ستشهد أسعار عدد من السلع الاستهلاكية مزيداً من الانخفاض، والذي من المتوقع أن ينعكس في تباطؤ الأسعار، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً قد حققت نتائج إيجابية كبيرة على المستويين المحلي والاتحادي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد هذه المجموعات السلعية واختيار قائمة السلع التي تتضمنها بعناية تامة، ويتم مراقبة أسعارها بشكل مستمر، كما يتم جمع أسعار هذه السلع على مدار اليوم والأسبوع من عدد من مراكز بيع التجزئة في إمارة أبوظبي مثل المتاجر الكبيرة والصيدليات، مع مراعاة أن تكون هذه السلع بالمواصفات والمقادير نفسها "لا يتم جمع الاسعار من الاسواق المفتوحة".