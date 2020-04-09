محاكم رأس الخيمة تحدد 7 خطوات لآلية عمل نظام جلسات التسامح الأسري عن بعد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

حددت محاكم رأس الخيمة 7 خطوات لانعقاد جلسات التسامح الأسري عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر "الفيديو كونفرانس"، بتزويد الموجهين الأسريين بقسم التسامح الأسري بأجهزة قراءة للتواقيع المعتمدة إلكترونياً، ويتم ربط هذه الأجهزة بالتواقيع الإلكترونية المسجلة للأفراد، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، حيث تستخدم هذه التواقيع في القرارات والكاتب العدل والأحكام التي يتم إجراءها.

وتشمل خطوات تقديم الخدمة:

1- استقبال طلبات المتعاملين من قبل موظف القسم عبر الاتصال الهاتفي أو من تطبيق الواتس آب.

2- إرسال استمارة الحالة الأسرية للطرف الأول (الشاكي) لتعبئتها من خلال البريد الالكتروني أو الواتس آب، وإعادة إرسالها إلى موظف القسم.

3- يتلقى كلا الطرفين رسالة نصية تتضمن موعد الجلسة واسم برنامج الاتصال المرئي.

4- تعقد الجلسة من قبل أخصائي توجيه أسري عبر تقنيات الاتصال المرئي المباشر، وبحضور الأطراف عن بعد من أي مكان.

5- ويتم الاستماع لهما وتقديم النصح والتوجيه، ومن ثم توثيق الجلسة في النظام الإلكتروني للدائرة.

6- في حال الاتفاقية تعتمد من قبل الأطراف وأخصائي أسري والقاضي المختص وترسل نسخة إلكترونية للأطراف.

7- في حال الإحالة إلى القضاء ترسل نسخة إلكترونية معتمدة إلى طرفي الحالة الأسرية وذلك لاستكمال الإجراءات أمام القضاء.

محاكم رأس الخيمة تحدد 7 خطوات لآلية عمل نظام جلسات التسامح الأسري عن بعدhttps://t.co/Lz89sUFVIR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TZ4WewSFb8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2020