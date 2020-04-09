شرطة دبي توعّي العمال صحياً بحملة «لا تشيلون همّ»

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وفريق الأزمات والكوارث في دبي والجمعيات الأهلية وعدد من شركات القطاع الخاص، حملة توعوية وبرامج تثقيفية طبية تحت شعار «لا تشيلون هم» لفئة العمال في كل من مناطق المحيصنة والقوز الصناعية وجبل علي الصناعية ودبي للاستثمار.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الحملة التوعوية تستهدف فئة كبيرة ومهمة في إمارة دبي وهي فئة العمال، وأهمية توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن حملة «لا تشيلون هم» تضمنت محاضرات وورش خاصة بالصحة عن الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب وغيرها من الإرشادات الأخرى، وتم توزيع مئات المعقمات والكمامات على العمال، إضافة إلى مواد تموينية وحقائب غدائية متكاملة.

وتابع: «واصل فريق عمل الحملة برامجه التوعوية للعمال وأصحاب المساكن العمالية عبر توزيع النشرات التوعوية، إلى جانب عرض الأفلام التثقيفية بعدة لغات عن كيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات في متناول العمال بأماكن عملهم وسكنهم ووسائل نقلهم، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة، المتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

كما شدد العميد المر على أهمية تعقيم كل مرافق السكن العمالي وتعقيم وسائل نقل العمل بشكل جيد يومياً، وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامها من قبل العمال عند الصعود، والتركيز على التباعد الجسدي، والابتعاد عن أداء مهام العمل بشكل جماعي.