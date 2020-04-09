100 مشارك بدورة إدارة الأزمات والمخاطر عن بعد في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة دورة «إدارة الأزمات والمخاطر» عن بعد عبر الأجهزة الذكية، وقدَّمها الدكتور محمد جراح، استشاري رئيسي ومدرب معتمد، بمشاركة 100 مشارك عن بعد من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، المدير العام للجمعية، أن الدورة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية التي اعتمدتها خلال تلك الفترة الراهنة، بهدف الاستمرار في تقديم برامج التدريب عن بعد، إذ استهدفت دورة «إدارة الأزمات والمخاطر» تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين لتطوير وتطبيق أنظمة إدارة الأزمات، وبناء فرق إدارة أزمات، والتعامل مع مجموعة متنوعة من الأزمات والكوارث الطبيعية في المحن الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر سلباً في استمرارية الأعمال.

وأضاف: «اهتمت الدورة التدريبية بتعزيز قدرة المشاركين على إدارة الأزمات وإدارة المخاطر المؤسسية، وتعزيز قدرة المشاركين على تحليل وتقييم وتصنيف الأزمات والمخاطر المؤسسية، وتعزيز قدرة المشاركين على تحديد تأثير المخاطر في أداء المؤسسة وأهدافها».

وتناول الدكتور محمد جراح، خلال الدورة، عدة محاور، منها مقدمة عن إدارة الأزمات والمخاطر المؤسسية والمواصفة العالمية لإدارة المخاطر، ومراحل إدارة الأزمات وإدارة المخاطر ومنهجيتها.

وأشار إلى كيفية إعداد إجراءات وسياسات إدارة المخاطر المؤسسية وإعداد سجلاتها، وأساسيات إدارة الأزمات واكتشاف المخاطر، وأهمية تحديد وتصنيف الأزمات والمخاطر المؤسسية، وتقييم مستوى الأزمات وضبطها لتقليل إثر المخاطر إلى المستوى المطلوب، مؤكداً أهمية تقييم فاعلية إدارة الأزمات والإجراءات التصحيحية والوقائية في إدارة المخاطر المؤسسية، وإعداد تقارير إدارة الأزمات والمخاطر، وتطبيق عدة حالات عملية للمشاركين.