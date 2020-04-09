تخريج عدد من حافظات كتاب الله عبر المنصة الذكية عن بعد

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، خرّجت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كوكبة من المنتسبات الحافظات لكتاب الله تعالى في مركز الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة المقطع - أبوظبي، عبر المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد، وقدَّمت لهنَّ الهيئة شهادات الحفظ المعتمدة مع شهادات الشكر والتقدير.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنَّ تخريج هؤلاء الدراسات يعتبر من ثمار ومخرجات المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، وتتيح المجال أمام كل أفراد المجتمع لتعلُّم القرآن عن بعد في الأوقات التي تناسبهم، مثمنةً الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للهيئة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى لهذه المراكز، التي استمرت في تطورها وعمرانها ومنهاجها التعليمية إلى أن أصبحت صروحاً علمية بارزة تستخدم أرقى الوسائل العلمية والتعليمية، وتستفيد من النظم التقنية الحديثة وتسخرها لتعليم كتاب الله.

وقد تقدمت الهيئة بخالص الشكر والعرفان إلى الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان على رعايتها الكريمة للحفل ودعمها اللامحدود، كما شكرت القائمين على المركز على جهودهم المبذولة، مباركةً للحافظات هذا الشرف الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لهنَّ، راجيةً الله تعالى أن يوفقهنَّ في حياتهنَّ، وأن ينفع بهنَّ الوطن والمجتمع.