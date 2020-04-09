جامعة عجمان تستقبل طلبات القبول المبكر بدءاً من الأحد 12 إبريل

المصدر: عجمان - البيان

تعلن جامعة عجمان عن فتح باب القبول للفصل الخريفي من العام الجامعي 2020-2021 وذلك يوم الأحد 12 إبريل، وسيتم استقبال طلبات الالتحاق في كليات الجامعة التسع، وتخصصاتها المختلفة وبرامجها في درجات البكالوريوس والدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه للطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج من داخل الدولة وخارجها.



والتزاما بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، فإن استقبال طلبات الالتحاق سيكون عن بُعد، ومن خلال الرابط https://apply.ajman.ac.ae ، وبإمكان المتقدمين ملئ استمارة الالتحاق بالجامعة وإرفاق نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة للالتحاق، مع ضرورة تزويد الجامعة بنسخ ورقية من المستندات الأصلية قبل بدء الدراسة بالجامعة.



34 برنامجا

وتطرح جامعة عجمان 34 برنامجا أكاديميا. منها 21 برنامجا في البكالوريوس، و13 برنامجا في الدراسات العليا، في كلياتها الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والعلوم الصحية، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والإنسانيات والعلوم، والإعلام، وإدارة الأعمال، والعمارة والفنون والتصميم.



وكانت الجامعة قد حصلت مؤخرا على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على طرح برنامج الماجستير في "العلاقات العامة والاتصال المؤسسي" ضمن برامج كلية الإعلام.



كما سبق للجامعة أن استقبلت الفوج الأول من الطلبة في عدد من تخصصاتها الجديدة من بداية العام الأكاديمي 2019-2020 والتي اشتملت على برامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، ضمن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى الماجستير في طب أسنان الأطفال، والماجستير في المداواة اللبية السنية، ضمن كلية طب الأسنان.



وجدير بالذكر أن جامعة عجمان ومنذ انطلاقها في العام 1988، تعمل بنظام شامل للمنح والحسومات الدراسية والمساعدات المالية والتي تستهدف من خلاله الطلبة المتميزين والمبدعين والمعسرين وأصحاب الهمم وأبناء العاملين في الجامعة وأقاربهم وخريجي الجامعة وأقاربهم من الدرجة الأولى.