انخفاض الجرائم الجنائية وبلاغات الشيكات بنسبة 69% بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت شرطة الشارقة عن تراجع كبير في معدلات الجرائم والبلاغات الواردة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال فترة تطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، حيث لم يتجاوز عدد القضايا والبلاغات المسجلة في جميع مراكز الشرطة الشاملة 48 بلاغاً على مستوى الإمارة ، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي سجلت 717 بلاغا شملت البلاغات الجنائية و بلاغات الشيكات بدون رصيد بنسبة تراجع بلغت 96% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 م .



وأوضح العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة بشرطة الشارقة أن التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وما اتصل بها من تدابير أمنية لضمان حسن سير العمل بتلك التدابير، كان له أثر واضح وملموس على انخفاض معدلات الجرائم والبلاغات.

وشملت هذه الإجراءات تعزيز التواجد الأمني بشكل لافت في كافة مناطق الإمارة وخاصة خلال ساعات تطبيق برنامج التعقيم الوطني ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحا، وما تبع ذلك من تقييد الحركة المرورية ومساءلة المخالفين ، والتواصل الفعال مع أفراد المجتمع بكافة الوسائل لحثهم على الإلتزام بالبقاء في مساكنهم ، وحث المراجعين والمتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية.