مجلس الشارقة للتعليم يطلق مبادرة "همتك" لطلبة المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس الشارقة للتعليم مبادرة "همتك" لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الامارة تحت شعار "كافئ نفسك بعد الساعات الدراسية عن بعد بأنشطة تزرع الإيجابية".

وتتضمن المبادرة مجموعة من المشاريع والمسابقات الرامية إلى ملء فراغ الطلبة أثناء عملية التعقيم الوطني التي تقوم بها الدولة ضمن جملة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد 19 .

وقال محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم :" المبادرة تتضمن جملة من الفعاليات النوعية التي تم اختيارها بدقة لتكون ذات جدوى وقيمة تربوية وتعليمية وصحية على طلبتنا الذين يتعلمون عن بعد نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم "، وأكد أن المجلس يعمل ضمن خطته الاستراتيجية على محور هام هو بناء الشخصية الطلابية المتوازنة و المسلحة بالعلم والقيم ،مشيرا الى أن المبادرة ترعى الطلبة بدنياً وصحيا ، وتثري تجاربهم، وتعزز التفكير الإبداعي لديهم .

وأضاف الملا: غايتنا الوصول الى ابنائنا الطلبة حتى وهم في منازلهم والعمل على تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة والاستثمار فيهم بما يحقق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن المجلس بصدد تنفيذ مزيد من الفعاليات والبرامج التعليمية ، مشددا على دور "الشركاء" اولياء الامو رفي تشجيع أبنائهم للانخراط في الأنشطة الموجهة لهم ما يحفز نحو مزيد من العطاء والنجاح.وتتضمن المبادرة مشروع "برنامج يومي لحياة أفضل " لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية ،ويتم من خلاله إعداد جدول اسبوعي بالأنشطة اليومية لمدة 4 أسابيع يتم عرضه في انستغرام مجلس الشارقة للتعليم، ويهدف الى تزويد الطلبة بالأنشطة المتنوعة وحمايتهم من آثار وقت الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة، الى جانب اكتشاف المواهب الكامنة ، وتنمية الجانب الجماعي والتعاون وروح الفريق في العمل وتنمية روابط الألفة والمحبة بين أفراد العائلة.

وينضوي تحت المشروع الثاني مسابقتان الأولى "مسابقة اصنعها بنفسك " لطلاب مدارس إمارة الشارقة من الصف التاسع وحتى الحادي عشر . وتقوم فكرتها على انجاز الطالب لعمل يدوي مع تصوير كافة المراحل حتى الحصول على النتيجة النهائية بالفيديو، وتهدف المسابقة الى مساعدة الطلبة على التعبير عن الذات واكسابهم عدة مهارات، منها: مهارات حلّ المشاكل، ومهارات حركية دقيقة، ومهارات اجتماعية ، الى جانب اكتشاف الموهوبين واشراكهم في دورات تدريبية لتطوير موهبتهم.

وتشترط المسابقة أن يكون المشارك من مدارس الشارقة الحكومية و الخاصة ومن متابعي حساب مجلس الشارقة للتعليم وان يقوم المتسابق بوضع الفيديو في حسابه مع هاشتاق المجلس على أن يكون اخر موعد للمشاركة في المسابقة للراغبين يوم 20 ابريل المقبل ، حيث سيكون من نصيب صاحب المركز الاول جهاز الكتروني ، والثاني والثالث هدية عينية قيمة.

وتتضمن المبادرة "مسابقة عزز صحتك" وهي مسابقة تستهدف الطلبة والطالبات في مدارس إمارة الشارقة. من عمر 13-18 سنة ، حيث سيتم طرح المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر تساعد على دعم جهاز المناعة في الجسم. فيما إعداد الوجبات في المنزل تساهم في التأكد من سلامة الغذاء والحصول على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجسم. وسيتم اختيار المتسابق الفائز بناءً على المكونات المستخدمة، طريقة الطبخ والتقديم.



وتهدف المسابقة الى نشر الوعي الصحي والتثقيف لدعم الصحة على فئات المجتمع بصورة محببة ودعم جهاز المناعة في الجسم عن طريق تناول الغذاء الصحي الى جانب استثمار وقت الفراغ لدى الطلبة والطالبات بصورة مفيدة ،وتتطلب المشاركة في المسابقة قيام المشارك باستخدام المواد الغذائية الأساسية المطلوبة للمسابقة عند إعداد الوجبة وتصوير المكونات قبل إعداد الوجبة ونشر فيديو عن مكونات الوجبة وفوائدها باستخدام وسم #مجلس_الشارقة_للتعليم فيما سيجري اختيار صاحب افضل جبة افطار وغداء وعشاء .