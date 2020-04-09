" أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية " تدعم برنامج التعقيم الوطني

المصدر: وام

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن مشاركتها ودعمها لبرنامج التعقيم الوطني من خلال توفير39 مركبة متخصصة بعمليات الرش والتعقيم وأكثر من 132 عاملاً وسائقاً و15 مشرفاً للإشراف على عمليات التعقيم وتعزيزها في مدينتي العين والظفرة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة البلديات والنقل والمؤسسات المحلية والاتحادية المشاركة ببرنامج التعقيم الوطني.

وأكدت الهيئة أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية والالتزام التام بتعليمات السلطات المختصة وتطبيق التدابير والإجراءات التي تضعها للحفاظ على سلامة المجتمع إلى جانب الدور الكبير للمؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والمتمثل في النهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع وبذل المزيد من التعاون والتكاتف للقيام بالواجبات الوطنية والحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات لدفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة للإمارات.

وتواصل فرق الهيئة عملها على مدار أيام البرنامج من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً جنباً إلى جنب مع الفرق المشاركة بالبرنامج حيث تعمل على تعقيم الساحات العامة وأرصفة الشوارع وممرات المشاة والمناطق الصناعية والأسواق والحدائق العامة وساحات المساجد ومرافقها والمرافق العامة للمدينتين والمناطق التابعة لهما حيث تمتلك الهيئة آليات متطورة وكوادر مؤهلة لإدارة وتنفيذ عمليات الرش والتعقيم من خلال خبراتها المتراكمة في مجال الأمن الحيوي وتنفيذها لعمليات الرش الوقائي والعلاجي وبرامج المكافحة في القطاع الزراعي بإمارة أبوظبي.