مواطن يتبرع ب100 جهاز "آيباد" لمدرسة الراشدية في عجمان

المصدر: عجمان : ( البيان)

تبرع يوسف النعيمي مدير التشريفات في الديوان الاميري بعجمان بعدد 100جهاز لوحي "تأبلت" لصالح الطلبة المتعثرين مادياً بمدرسة الراشدية بعجمان، وذلك دعماً لعملية التعلم عن بُعد.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على سير العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي تتطلب تكاتف الجميع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .



وأكدت على حرص مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية دعم العملية التعليمية تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية مع المؤسسات التربوية والتعليمية.

من جانبها، أعربت إدارة مدرسة الراشدية عن شكرها وامتنانها الى يوسف النعيمي ولمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على هذا الدعم الذي يصب في صالح استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية رغم هذه الظروف الصعبة، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية بالدولة في دعم مسيرة العملية التعليمية.