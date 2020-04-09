شارع الشيخ زايد ضمن الشوارع المسموح المرور منها لباقي الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن تفعيل منظومة الذكاء الاصطناعي في عمليات ضبط المخالفين يصب في إمكانية تغطية كافة مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن الرصد يتم عن طريق الكاميرات والدوريات وأجهزة الرادار ومركز الاتصال، وفي الإطار ذاته كشفت شرطة دبي عن السماح للقادمين من إمارة أبوظبي باتجاه باقي الإمارات أو المتجهين إليها من العبور ضمن شارع الشيخ زايد ليرتفع بذلك عدد الشوارع المسموح العبور منها ضمن الإمارة لـ 5 شوارع.

وأفاد اللواء الغيثي أنه بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تم تشكيل مجموعات فرق من كافة الجهات ذات الصلة ومنها: «بلدية دبي وإسعاف دبي ومراكز الشرطة وهيئة الصحة في دبي وتحريات دبي»، وذلك بهدف تنظيم العمل في تسيير هذه الفترة التي تحتاج إلى تعامل سريع ومتقن.

ونوّه اللواء الغيثي إلى أن شرطة دبي تتواصل مع كافة الجهات ومنها المدارس والجامعات والمساكن، وتفعل عمل لجان المجالس المحلية وهناك تواصل مع كافة القنصليات في الدولة. وإلى ذلك لفت العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إلى أنه تم إلغاء حظر المرور على الشاحنات حتى لا تضطر إلى الوقوف على جانب الطريق، والذي يؤدي إلى إمكانية وقوع حوادث أو تعطيل الحركة.

ولفت العميد المزروعي إلى أنه يتم إرسال رسائل توعوية للشركات لتوعية سائقيها بالإجراءات الجديدة، تجنباً للمخالفة. وقال العميد المزروعي خلال مداخلة له ضمن برنامج «خلك بالبيت» والذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، إن «الموقع الإلكتروني لتسجيل التصاريح يستوعب تسجيل 1200 تصريح في الدقيقة، كما جرى توفير خط ساخن مجاني للاستفسار يمكن اللجوء إليه».

ومن جانبه أفاد العقيد تركي بن فارس، مدير غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أنه وعبر صندوق اللغات وإتقان مجموعة من الموظفين لمختلف لغات العالم تتمكن شرطة دبي من تقديم المساعدة للشخص، وذلك عبر تحويل المكالمات إلى الموظف الذي يتقن لغة المتصل.

ونوه العقيد بن فارس إلى أنه يوجد مكالمات جماعية تسمح للموظفين للوصول إلى كيفية مساعدة الجمهور، ويتم التنسيق مع كافة القنصليات الموجودة في دبي لإيصال الرسائل إلى كافة الجاليات.