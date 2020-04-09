«سجايا فتيات الشارقة» تقدم خصماً على رسوم التسجيل لبنات العاملين بالقطاع الصحي

المصدر: (الشارقة - البيان)

تزامناً مع يوم الصحة العالمي، وتقديراً للجهود الكبيرة الذي يبذلها «خط الدفاع الأول» العاملون في القطاع الصحي في ظل الظروف الحالية، تقدم سجايا فتيات الشارقة، خصماً لفتيات العاملين في القطاع والراغبات في الانضمام إلى سجايا، بنسبة 20% على رسوم الاشتراك، بهدف الاستثمار بطاقات الفتيات ودعم أولياء أمورهن من خلال برامج وفعاليات في مختلف الفضاءات الإبداعية يشرف عليها ويقدمها كوادر مؤهلة وخبرات عالمية.وتفتح سجايا فتيات الشارقة المجال أمام الفتيات من عمر 13-18 للاستفادة من البرامج والفعاليات والورش التي تقدمها على مدار العام.