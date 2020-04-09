«استشاري الشارقة» يشيد بجهود القيادة في تطبيق النظم الوقائية

المصدر: الشارقة- البيان

ترأس علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والذي عقد عن بعد من خلال التواصل الإلكتروني، وذلك ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، والمعقود صباح أمس.

وأشادت هيئة مكتب المجلس بكافة الجهود والقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة في تطبيق النظم الوقائية، واتخاذ التدابير المتكاملة لضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده من انتشار فيروس «كورونا» المتجدد، وأعربوا عن تقديرهم لكافة الحزم التي أطلقتها القيادة الرشيدة على المستوى الاتحادي، وكذلك على مستوى إمارة الشارقة، في دعم أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير كافة متطلبات الغذاء والدواء، خلال تلك الفترة الاستثنائية.

وأشار علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس الاستشاري يبارك كافة الخطوات التي اتخذت منذ بداية انتشار فيروس «كورونا»، والتي أبرزت مدى جاهزية كافة الجهات للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي بوعي ومسؤولية.

حضر وقائع الاجتماع الإلكتروني حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، والدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.

والدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ومحمد سالم الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، وفاطمة علي المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة، والدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم وآمنة باصليب.