آليات متطوّرة لتعقيم الشوارع والأنفاق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن المركز يسعى بشكل دؤوب إلى استخدام الآليات الحديثة والمتطورة في عمليات التعقيم ضمن برنامج التعقيم الوطني، منها آلية الرشاش الرذاذي، وهي عبارة عن معدة تستخدم لتعقيم الطرق الداخلية والخارجية من المناطق السكنية، حيث تستطيع الآلية مزج جزيئات المواد المعقمة الملزمة مع قطرات الماء التي يتم رشها من خلال الرشاش الرذاذي وتقوم القطرات بتعقيم الشوارع والأصول العامة. وقال الكعبي إنه تتوافر لدى تدوير 10 معدات قادرة على الرش لمسافة تصل إلى 15 متراً، و4 معدات قادرة على الرش لمسافة تصل إلى 40 متراً.

استشعار عن بُعد

وأوضح الكعبي أن المركز يباشر التعقيم باستخدام سيارة متطورة تتجاوز تكلفتها 2.5 مليون درهم، تمتلك تدوير منها حالياً معدة واحدة تستخدم في غسيل الأنفاق في مدينة أبوظبي، وتتميز الآلية باحتوائها أجهزة الاستشعار عن بعد، هذا بالإضافة إلى شريط رذاذ عالي الضغط مكون من 3 أقسام بإجمالي 48 فوهة نفاثة مسطحة، هذا بالإضافة إلى وظيفة الركن التلقائية، والحماية من الاصطدام والحمل الزائد، وتستخدم الآلية في تنظيف جدران الأنفاق، وأسطح الطرق، ولها القدرة على رش المواد التعقيمية بشكل أفقي من جانبيها لمسافة تصل إلى 20 متراً.

جهود

ولفت المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات أن المركز يشارك في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي ينطلق من الساعة الثامنة مساءً ويستمر حتى الساعة السادسة صباحاً يومياً.