«طرق دبي» تنال إشادة دولية عن 5 ممارسات ريادية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إنجازها 5 ممارسات عالمية في إطار مخرجات المبادرة التطويرية «الإطار التنظيمي لإدارة الممارسات الريادية في الهيئة»، والتي نالت اعترافاً دولياً وتقييمات عالية المستوى من قِبل الاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP».

وقالت فوزية الوطني، مدير إدارة التميز والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن الهيئة وضعت إطار عمل واضحاً لتحديد ممارساتها الريادية على مختلف المستويات «محلياً، وإقليمياً، ودولياً»، ومدى ارتباطها بالمؤشرات التنافسية العالمية، وأن هذه الممارسات تجاوزت أفضل المعايير الدولية في مجال التنقل.

حيث تم حصر 164 ممارسة ودراستها وتقييمها، وتحديد 5 ممارسات تنفرد بها الهيئة وفق معايير معتمدة من الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عبر مقارنة معيارية مع 20 دولة و15 خبيراً دولياً في مجال النقل والمواصلات، وهذه الممارسات هي: التاكسي الجوي، تطبيق سهيل، مركز التحكم الموحد، نظام رقيب، وبرنامج نول بلس.