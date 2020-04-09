مؤسسة حمد الشرقي: مليونا درهم لـ «وطن الإنسانية»

المصدر: (الفجيرة - وام )

قدمت «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية» مليوني درهم توضع في حساب «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لدعم مبادراته في توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس «كورونا»، وبما يتوافق مع أهداف المؤسسة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال دعم الشرائح المحتاجة وتوفير المساعدات المالية والعينية لها.

وقال سهيل القاضي مدير المؤسسة إن دعم صندوق الإمارات يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في إطار تنفيذ خطط المؤسسة مع المؤسسات الخيرية وإطلاق المبادرات الإنسانية المجتمعية التي تدعم الأسر المتأثرة بالظرف الراهن.