«خيرية الفجيرة» تتبرع بمليوني درهم لـ «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»

المصدر: (الفجيرة - وام )

قدمت «جمعية الفجيرة الخيرية» مليوني درهم تسلّم بشكل مباشر إلى «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لدعم مبادراته، وذلك في إطار تعاون الجمعية مع مختلف الجهات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبما يخدم رسالتها الخيرية وأهدافها النبيلة.

وقال سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة «إن الفجيرة الخيرية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية المجتمعية لصالح الأسر المتأثرة بالظرف الراهن، علاوة على تقديم تبرعات مادية وعينية، لشرائح المجتمع المتنوعة»، مشيراً إلى أن «صندوق الإمارات وطن الإنسانية » الذي أنشئ تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، يجسد مضامين التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.