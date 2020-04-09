"التثقيف الصحي" يحقق نتائج متميزة في إيصال الرسائل الطبية عن بُعد

المصدر: (الشارقة - البيان )

حققت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، نتائج متميزة على مستوى إيصال رسائلها الصحية التوعوية إلى أفراد المجتمع كافة، منذ أن بدأت تطبيق نظام العمل عن بعد خلال شهر مارس الماضي الذي جاء التزاماً من الإدارة بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واستجابة إلى الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حرصاً على السلامة العامة لموظفي الإدارة ومتعامليها.

وأعلنت إدارة التثقيف الصحي عن نجاحها في نشر أكثر من 187 منشوراً توعوياً وتصوير أكثر من 36 مادة فيلمية وبثها من خلال منصاتها الذكية، فضلاً عن نشر سلسلة من المقالات التوعوية في مختلف الوسائل الإعلامية إلى جانب التوعية عبر البرامج الإذاعية من قبل المثقفات الصحيات التابعات للإدارة بالإضافة إلى استضافة أطباء ومتخصصين عبر خاصية «لايف انستجرام» لنشر التوعية الصحية والإجابة على تساؤلات الجمهور.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الإدارة والجمعيات الداعمة للصحة، تعتمد في تطبيق نظام العمل عن بعد على البنية التحتية الإلكترونية، حيث وفرت هذه البنية أساليب عمل متنوعة، مع المحافظة على كفاءة وجودة العمل نفسه.