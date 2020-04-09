الموارد البشرية بالشارقة تناقش إنجازات وتحديات العمل عن بُعد

المصدر: (الشارقة- وام)

ترأس الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية اجتماعاً عن بعد لدائرة الموارد البشرية، حضره عبدالله سالم المشوي مدير الدائرة ومديرو الإدارات ونوابهم والخبراء والمسؤولون المعنيون بالدائرة.

واطلع خلال الاجتماع على التقارير الأسبوعية والإنجازات لإدارات وأقسام الدائرة، التي استعرضها مديرو الإدارات، للوقوف على نتائج سير العمل عن بعد خلال الفترة الراهنة. كما تابع سير الأعمال التشغيلية للإدارات والنتائج والمنجزات ومستويات تحقيق الأهداف خلال المرحلة الأولى من تطبيق قرار العمل عن بعد، ونتائج عمل فرق القيادة ومتابعتهم لسير الأعمال.

والتأكد من مستويات الكفاءة والجودة في مخرجات العمل. وناقش الاجتماع أبرز الشؤون المستجدة خلال فترة العمل عن بعد واستراتيجيات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها أهمها التدريب الإلكتروني عن بعد لموظفي حكومة الشارقة والباحثين عن عمل وتقييم الأداء خلال مرحلة العمل عن بعد، وبحث سبل تطبيق المقابلات الوظيفية عن بعد.

ومناقشة مستويات الكفاءة في العمل عن بعد، وطرح مقترحات تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الظروف الاستثنائية الحالية. وقال الدكتور طارق بن خادم إن إدارات وأقسام دائرة الموارد البشرية التزمت بتقديم تقارير دورية أسبوعية حول سير ومخرجات العمل اليومية، خلال فترة العمل عن بعد.