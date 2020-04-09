الفرق الطبية تشدّد على أهمية البقاء في المنازل

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر )

دعت الفرق الطبية بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم والالتزام بالبقاء في المنازل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبث الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مقطع فيديو يتضمن رسالة قوية على لسان الفرق الصحية في أبوظبي طالبوا خلالها أفراد المجتمع بالبقاء في المنازل للحفاظ على سلامتهم. وأوضحوا في رسالتهم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي أن دور المجتمع لا يقل عن دورهم بالخط الأمامي في محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقالوا: «في هذا اليوم من كل عام يجتمع العالم كله للاحتفال بيوم الصحة العالمي، ويوجه التهنئة والشكر للفرق الصحية، ولكن هذه السنة غير كل عام، ودور المجتمع لا يقل أهمية عن دور الفرق الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فلابد أن نكون يداً واحدة في مواجهة الوباء»، مشيرين إلى أن التاريخ سوف يذكر أننا في دولة الإمارات وقفنا صفاً واحداً ضد وباء كورونا، وبإذن الله نعود بعد إنهاء الأزمة أفضل وأقوى.