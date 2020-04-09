9 اشتراطات صحية لتوصيل الطعام بأمان لمنازل رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، 9 اشتراطات صحية لضمان توصيل الطعام للمنازل بصورة آمنة، حيث يتوجب على موظف توصيل الطعام الالتزام بالاشتراطات التالية:

1- ضرورة التوقف فوراً عن العمل عند ظهور أعراض فيروس "كوفيد 19" ومراجعة أقرب مركز صحي مع ضرورة إبلاغ الجهة الطبية المعنية في حال كان هناك اختلاط مع أشخاص مصابين.

2- التأكد من حصول العامل على البطاقة الصحية المهنية التي تؤكد خلو موظف التوصيل من الأمراض السارية.

3- ضرورة اعتماد مركبة أو دراجة نقل الأغذية من إدارة الصحة العامة قسم الرقابة الغذائية.

4- التأكد من غسل وتعقيم اليدين من قبل الموظف قبل وبعد كل عملية توصيل مع تجنب لمس الوجه والأنف والفم والعين.

5- ترك مسافة كافية لا تقل عن 1.5 متر بين موظف التوصيل والمستلم مع تجنب المصافحة أو التلامس عند الاستلام.

6- ارتداء موظف التوصيل الكمامة والقفازات ذات الاستخدام الواحد.

7- تنظيف وتعقيم صندوق حفظ الطعام بصورة دورية سواء كان في المركبة أو الدراجة البخارية.

8- حفظ وتوصيل الطعام في درجات الحرارة المعتمدة.

9- الالتزام بإيصال الأطعمة بالسرعة القصوى اللازمة، والتي تحول دون فساده أو تلوثه بالميكروبات.