مركبات الأجرة في رأس الخيمة بفواصل عزل وقائية ضد كورونا

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

نفذت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مشروع تزويد جميع مركبات الأجرة بعوازل لضمان أعلى مستويات الحماية لمتعامليها، ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الهيئة لضمان صحة وسلامة الركاب، ويهدف هذا الاجراء عزل السائق عن الركاب بشكل تام وتجنيب التلامس وذلك ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الهيئة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحتياطات المتبعة في مركبات الأجرة، والتي تتضمن منع جلوس متعاملي مركبات الأجرة في المقعد الأمامي، حيث أن هذا الاجراء تم تطبيقه منذ بداية الأزمة، كما يتم تعقيم مركبات الأجرة بشكل دائم وبعد الانتهاء من كل رحلة، بالإضافة إلى تزويد سائقي مركبات الأجرة بالكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع والمتعاملين.