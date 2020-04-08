"إسلامية دبي" تنوه بضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة لتوزيع الوجبات

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على ضرورة تعامل أفراد المجتمع مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي بصفتها المعنية والمختصة بتوزيع الوجبات للعمال المتضررين جراء الوضع الحالي، محذرة من أن عمليات التبرع العشوائية تؤثر على الصحة والسلامة العامة، وأن الدائرة تعمل وفق معايير وممارسات معتمدة للإشراف على عمليات التوزيع للحفاظ على إجراءات السلامة.

وأوضح محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية بالدائرة، أن الدائرة تشرف على عمليات توزيع الوجبات للعمال المتضررين من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة والدوائر الحكومية المشاركة في عملية التوزيع، والتأكد من جودة الأطعمة ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب وصولها في الوقت المحدد.

وأضاف ضاحي أن عملية توزيع الوجبات حظيت بتفاعل إيجابي من المجتمع، إذ أبدى كثير من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين رغبتهم في العمل التطوعي، الأمر الذي يعكس مدى إدراكهم للتحديات لمواجهة هذه المرحلة والتي تحتاج من الجميع البذل والعطاء والمسؤولية المشتركة، مؤكدا أن الدائرة تحرص على توفير معدات السلامة للمتطوعين، وتدريبهم على الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار مدير إدارة المؤسسات الخيرية إلى أن رغبة المجتمع المتزايدة في المساعدة ما هي إلا دليل على نبل عطائهم الإنساني، موضحا أن الالتزام بالتوجيهات ضرورة ومسؤولية مجتمعية لضمان الصحة والسلامة العامة.