"خليفة الإنسانية" توزع أكثر من 42 ألف طرد غذائي على الأسرة المسجلة بوزارة تنمية المجتمع

المصدر: وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " و دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. توزع المؤسسة 42001 ألف طرد غذائي /الروشن الرمضاني/ على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في أنحاء الدولة كافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الخامس عشر من أبريل الجاري.

و توقع مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن يصل عدد المستفيدين من الطرود الغذائية إلى 42001 ألف شخص .. و قال إن هذه المبادرة الخيرة في شهر الخير تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة و ذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لدعم الأسر المسجلة في الوزارة و الوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الاستثنائية وأهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/.