طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 02:23.

الجزر الأول عند الساعة 07:51 الجزر الثاني عند الساعة 20:05.

بحر عمان: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:57 والمد الثاني عند الساعة 22:39.

الجزر الاول عند الساعة 16:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 37 27 65 15 دبي 36 28 70 20 الشارقة 35 26 70 20 عجمان 34 27 75 20 أم القيوين 33 28 75 20 رأس الخيمة 34 25 80 25 الفجيرة 35 23 85 15 العين 38 26 75 25 ليوا 37 26 65 20 الرويس 36 29 60 20 السلع 35 27 60 20 دلما 32 26 70 30 طنب الكبرى 31 26 75 30 طنب الصغرى 31 26 75 30 أبو موسى 31 26 75 30