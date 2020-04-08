"تنفيذي أبوظبي" يشكل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة ذياب بن محمد بن زايد.

ونص القرار على عضوية كل من: القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، ممثل من دائرة البلديات والنقل لا يقل عن درجة مدير تنفيذي.

ويتضمن نطاق عمل لجنة الشكاوى والتظلمات النظر في كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة على الجهات والشركات الحكومية باستثناء الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.