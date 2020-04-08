الإمارات تصل إلى رقم قياسي جديد بإجرائها 539.195 ألفاً فحصاً لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهو ما انعكس من خلال التزامهم الملفت بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها.

وأوضح العويس أن الأولوية ومن خلال القطاع الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات خصصت مراكز متقدمة لفحص فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. مشيراً إلى أن إمارات وصلت اليوم إلى رقم قياسي في عدد الفحوصات، وخلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539.195 فحص.

وعدد حالات الفحص يدل على حرص الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد.

وأكد العويس أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعًا.