مجموعة بن حم تدعم أسراً مقيمة بـ 10مليون درهم

المصدر: العين-البيان

‎قدمت مجموعة بن حم، دعماً بقيمة 10 مليون درهم لعدد من الأسر المقيمة من ذوي الدخل المحدود، في مجالات التعليم والصحة والسكن وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر وتوفير مقومات العيش الكريم لها.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم : "إن قيادة دولة الإمارات لم تترك جانبا وإلا قدمت الدعم به لسكان دولتنا من مواطنين ومقيمين، ودورنا الآن أن نكمل مسيرة الخير التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويسير على نهجه قادتنا الكرام، في مد يد العون لكل محتاج، والمجموعة تواصل ما بدأته منذ تأسيسها في دعم الأسر المتعففة من المقيمين لنكون كلنا في صف واحد ويد واحدة في مواجهة مختلف التحديات".

وأضاف « تعودنا في بلاد زايد أن يعم خير الدار على الجميع، وأن نصطف جميعا خلف توجيهات قيادتنا لبذل الغالي والنفيس لمواجهة أي أزمة أو ظروف طارئة، فكلنا اليوم نسير وفق توجهات القيادة الحكيمة، ونعمل تحت ظلها لجعل بلادنا الأقوى، والسباقة دائما للمبادرات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين، وهذا ما سنعلمه للأجيال القادمة أيضاً».

كما أشار بن حم إلى إن خدمة المجتمع مفروضة على كل من يستطيع أن يقوم بذلك، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف والطموحات الوطنية هو هدف الذي تسعى إليه مجموعة بن حم إليه دوما، وتوفير روافد غير حكومية تسهم مساهمة حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي تشهدها الإمارات، وكذلك تشجيع روح المبادرة وترسيخ مفهوم العمل الخيري في المجتمع.

‎وأوضح رئيس مجموعة بن حم أن دولة الإمارات أسهمت بدور بارز في دعم العمل الخيري والإنساني على جميع الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية من خلال عدة قنوات للعمل الإنساني والخيري. وحظيت مبادرات دولة الإمارات بتقديم العون والمساعدات العاجلة فى حالات الكوارث الطبيعية والطارئة للتخفيف من وقعها ومحنها على شعوب الدول الشقيقة والصديقة بتقدير المجتمع الدولى وكذلك إسهامها فى إقامة المشاريع الإنسانية والخيرية فى عدد من دول العالم.