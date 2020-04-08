افتتاح مستشفى للرعاية الطبية طويلة الأمد للأطفال في العين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتحت أمانة للرعاية الصحية في مدينة العين مستشفى أمانة للرعاية طويلة الأمد للأطفال وحديثي الولادة، ويُعدّ المستشفى أحد أحدث المرافق المختصة بالرعاية طويلة الأمد للأطفال في المنطقة ويضمّ أطباء أطفال ومتخصصين في العناية الحثيثة وفريقًا علاجيًا متعدد التخصصات، لضمان أعلى معايير الرعاية للأطفال وحديثي الولادة ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة.

وقد قامت مبادلة للرعاية الصحية بتسريع عملية افتتاح هذا المرفق في ظل المستجدات المتسارعة فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كجزء من جهودها نحو توفير سعة إضافية في أسرة العناية طويلة الأمد لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لدعم مقدمي الرعاية الصحية الأخرين في تلبية الاحتياجات المباشرة لانتشار الفيروس.

ويشكّل المستشفى الجديد إضافة توسعية مبتكرة في العين لمرافق أمانة للرعاية الصحية، التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، والتي تشمل أول مستشفى في المدينة متخصص بالعناية الطبية الحثيثة طويلة الأمد بالبالغين والأطفال والذي تم افتتاحه في العام 2013. ويأتي افتتاح هذا المرفق الطبي المهم ليسلط الضوء على رؤية مبادلة للرعاية الصحية الرامية إلى خلق قطاع رعاية صحية مزدهر في أبوظبي، لتمكين مجتمع دولة الإمارات من تلقي رعاية صحية متخصصة عالمية المستوى محليًا وتقليل حاجة أفراد المجتمع من السفر للخارج لتلقي العلاج.

وأعرب حسن جاسم النويس نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية، عن فخره بافتتاح مستشفى أمانة للرعاية الطبية طويلة الأمد للأطفال، مؤكّدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات «يتطلّب جرأة ورؤية واضحة، وتمثل جزءًا أصيلًا من جهودنا المستمرة الرامية إلى النمو والتوسع في نظام الرعاية الصحية بدولة الإمارات"، وقال: "يشهد افتتاح هذا المرفق الطبي الجديد على التزام مبادلة بتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لسكان دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية».

وصُمّم المستشفى الجديد، الواقع في منطقة الطوية بمدينة العين، حصريًا لطب الأطفال، حيث يشتمل على العديد من المزايا الفريدة مثل منطقة علاجات الأطفال ومسبح للعلاج المائي وغرف مخصصة لعلاج النطق والعلاجات الفيزيائية والمهنية والحسية.