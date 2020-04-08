مليون زائر لموقع «كوفيد-19» بدائرة الصحة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي عن ميزات جديدة على الموقع الإلكتروني الخاص بفيروس كوفيد-19، الذي أطلقته بالتعاون مع شركة «سال» الإماراتية المختصة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير منصة تفاعلية مع الجمهوز لتعزيز التوعية بفيروس كورونا «كوفيد-19» وإبقائهم على اطلاع بأحدث مستجدات الوضع الراهن حول العالم بالتفصيل، وذكرت الدائرة أن أكثر من مليون زائر إلكتروني استخدموا هذه المنصة منذ إطلاقها في 11 مارس، بواقع ما يزيد على ثلاثين ألف زائر يومياً.

ويهدف الموقع الإلكتروني الذي يمكن زيارته عبر الرابط التالي: https://www.doh.gov.ae/ar/covid-19 إلى تعزيز التوعية حول فيروس كورونا المستجد من خلال ما يوفره من الإحصاءات العالمية وعرض واقع الحالات المؤكدة منذ 22 يناير وحتى الآن عبر خريطة وجدول ورسم بياني تفاعلي، كما يمكن الموقع المستخدمين من تحديد وفرز البيانات فيما يخص الحالات المؤكدة والحالات النشطة وعدد الوفيات وحالات الشفاء.

كما تسمح الميزات الجديدة للمستخدمين من تصفية النتائج وعرض مُعدَّل الحالات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي أو حول العالم أو عرض الحالات لكل دولة على حِدة مع تحديد عدد الحالات السابقة أو في الوقت الفعلي لتزويد المستخدمين بنظرة شاملة وكاملة عن التأثير الدولي والمحلي لفيروس كورونا «كوفيد-19».

وتضم المنصة تقنية المساعد الافتراضي الذي يجيب على الاستفسارات الخاصة والمتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" باللغة الإنجليزية وباللغة العربية للمرة الأولى على مستوى العالم. فبحسب إحصائيات الدائرة، فإن معظم زوار الموقع هم مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما آلاف الزوار الآخرين فهم مقيمين في الهند والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وعُمان والمملكة المتحدة والفلبين وباكستان وألمانيا ومصر، على التوالي.

ويجمع الموقع وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات ذات الصلة من الجهات التنظيمية الرسمية ضمن لوحة معلومات تحليلية مُفصَّلة، بما في ذلك آخر المستجدات الموثوقة ومقاطع الفيديو والملصقات حول التدابير الوقائية والإرشادات.

ويمكن للمهنيين الصحيين في الإمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتطوع أو العمل من أجل الحدِّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك عبر منصة نظام إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي الرقمية الجديدة، ويمكنهم أيضاً تحميل المستندات والوثائق المهمة مثل أحدث التعميمات.

وأكَّد الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة: «تعتبر دولة الإمارات من أولى الدول عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس «كوفيد-19»، مما يعكس تأهب الدولة وجاهزيتها للتعامل مع الوضع الراهن. ونسعئ في دائرة الصحة أبوظبي على الدوام لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وتكريس الجهود لتعزيز صحتهم والارتقاء بها، ومن هنا، حرصنا على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يعد بمثابة منصة مثالية لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات والبيانات حول الفيروس من مصدر رسمي، وبالتالي نهدف إلى تمكين الجمهور من المشاركة في التصدي لانتشار فيروس «كوفيد-19» واحتوائه.

وتشير أخر مستجدات الوباء إلى إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ1.4 مليون حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 82 ألف حالة وفاة، إلى جانب 301 ألف حالة شفاء.