السفير الإيطالي لدى الدولة يشكر الإمارات قيادة وشعبا على المساعدات التي قدمتها لبلده

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

شكر السفير الإيطالي لدى الإمارات نيكولا لينير، حكومة الدولة وقيادتها على المساعدات التي قدمتها لإيطاليا والتي تمثلت في 10 أطنان من المستلزمات الطبية.

وقال لينير في لقاء خاص على إذاعة دبي آي وقناة دبي ون، أن المساعدات الإماراتية تعد التفاتة طيبة في هذه المحنة التي يمر بها البلد ونحن الإيطاليون ممتنون لذلك كثيراً، هذا يعني الكثير ليس فقط للحكومة الإيطالية فحسب وإنما للشعب الإيطالي المتواجد في إيطاليا وللإيطاليين المقيمين في دولة الإمارات والذين يزيد عددهم عن 50 الف شخص.

وأضاف: سنستمر في التعاون مع قيادة دولة الإمارات وشعبها ودعم رؤية حكامها الرشيدة وسيكون إكسبو دبي فرصة لنا لتسليط الضوء على حجم ومجالات التعاون بين البلدين.