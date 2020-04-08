اقتصادية عجمان تستقبل استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات الرقمية

المصدر: عجمان- البيان

تستقبل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم في بث حي ومباشر مع متعامليها من خلال برنامجها "خلّك لايف" في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ولمدّة ساعة للرد على استفسارات المتعاملين بشأن جميع الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، وللإجابة على التساؤلات المتعلقة بالخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً، وتوضيح آلية التسجيل السهلة للتمتع بالخدمات الرقمية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام (إنستغرام لايف) على حسابها (@AJMANDED) وحساب شبكة أخبار عجمان (@AJMANNEWS).

وتحرص الدائرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية، وإتاحتها بحيث تكون في متناول أيدي الجميع، كما تحرص من خلال برنامج "خلّك لايف" إلى التواصل الفعّال مع المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع، وتدعوهم للمشاركة في هذا اللقاء، وطرح الاستفسارات والتساؤلات المتعلّقة بالخدمات الرقمية.