فحص مجاني لفيروس كورونا لألف مواطن ومقيم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

بادرت مجموعة بالحصا ومعهد الإمارات للسياقة، بمشاركة مستشفى الإمارات التخصصي، ومدينة دبي الطبية، بالتبرع بنظام طبي كامل، وجهاز اختبار PCR، لإجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، بالمجان، لألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وأعلن مستشفى الإمارات التخصصي عن المبادرة عبر حسابة الرسمي على "تويتر"، موضحا أن الفحوص ستتم لعامة الناس.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بالحصا الدكتور أحمد سيف بالحصا أن المبادرة جاءت تماشياً مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولدعم قطاع الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة.

وسيتم إجراء الفحوصات للمواطنين والمقيمين في مستشفى الإمارات التخصصي بدبي، ضمن المبادرة المجتمعية لدعم الجهود الحكومية المبذولة للتصدي والحد من انتشار الفيروس .

وقال الرئيس التنفيذي والإداري لمستشفى الإمارات التخصصي السيد علاء عطاري " إنها بالفعل لفتة تقديرية وإنسانية من مجموعة بالحصا، بالنيابة عن إدارة المستشفى لدينا والفريق الطبي وموظفي الدعم، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لتلقي هذه المعدات التي ستقدم المزيد من المساعدة في توفير الرعاية الطبية المطلوبة لمكافحة انتشار هذا الوباء الحالي، سنبذل قصارى جهدنا كفريق يتماشى مع توجيهات السلطات لتقديم خبرتنا ورعايتنا للمجتمع والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت الجهات المشاركة في المبادرة خالص الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وسلطة مدينة دبي الطبية، وجميع أفراد الكادر الطبي، وأعضاء فريق الدعم، وكل من ساهم في محاربة هذا الوباء والسيطرة عليه.