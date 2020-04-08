350 وحده ضوئية تزيين شوارع العين استعدادا لشهر رمضان

المصدر: العين-داوود محمد

بدأت بلدية مدينة العين بتزيين شوارع المدينة بإضاءات مميزة وتصاميم ملونة تمهيداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث باشرت فرق البلدية بتركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب شوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة.

وأكدت المهندسة ناهد الظاهري رئيس فريق زينة شهر رمضان، أنه تم استخدام ما يقارب 350 وحدة مضيئة تمتد على مسافة 40 كيلو متراً، شملت العديد من شوارع المدينة الرئيسية، ومنطقة المركز الإداري ووسط المدينة، بالإضافة إلى مداخل المدينة، وعدد من الدوارات، مثل دوار البلدية ودوار توام ودوار الجبل، وكذلك التقاطعات الضوئية الرئيسية للمدينة.

وأضافت أن أعمال الزينة، قد سبقتها مرحلة من التحضيرات لاختيار أفضل التصاميم والاشكال المقترحة من خلال فريق عمل مختص بالإضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية كإدارات الحدائق والمنتزهات الترفيهية وقطاع البنية التحتية ودائرة النقل وقسم هندسة المرور.

و تضمنت أعمال الزينة لهذا العام تركيب مجموعة واسعة من التشكيلات الهندسية الضوئية المتجددة والعبارات الدينية مستمدة من وحي المناسبة ومعبرة عن ابتهاج السكان والمقيمين بقدوم شهر الخير.

و قد تم اختيار الأشكال و العبارات بشكل دقيق يتناسب مع البيئة المحلية ، إن جميع الزينات المستخدمة روعي أن تكون مُوفرة للطاقة و تتداخل فيها بعض الألوان بين الأبيض والأصفر والأخضر ، بما يضفي منظراَ جمالياً ينعكس على المدينة وضواحيها ، كما و سيتم تغيير زينة شارع الشيخ خليفة بن زايد والتي قد تم الإبقاء على زينتها سابقاً بناءاً على طلب الجمهور ، لتتناسب مع روحانية هذه المناسبة وتعكس الأجواء الرمضانية .