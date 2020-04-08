مؤسسة حمد الشرقي تتبرع بمليوني درهم لـ "صندوق الإمارات وطن الإنسانية"

المصدر: وام

قدمت " مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية " مليوني درهم توضع في حساب " صندوق الإمارات وطن الإنسانية " لدعم مبادراته في توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وبما يتوافق مع أهداف المؤسسة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية من خلال دعم الشرائح المحتاجة وتوفير المساعدات المالية والعينية لها .

وقال سهيل القاضي مدير المؤسسة إن دعم صندوق الإمارات يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك في إطار تنفيذ خطط المؤسسة ومد جسور التعاون مع المؤسسات الخيرية وإطلاق المبادرات الإنسانية المجتمعية التي تدعم الأسر المتأثرة بالظرف الراهن.

وأكد القاضي أهمية الدور الذي يضطلع به " صندوق الإمارات وطن الإنسانية " في تعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتهيئة الظروف الملائمة للأسر والشرائح المستهدفة للبقاء في منازلها حماية لها من تداعيات الوباء، مشيراً إلى دور الصندوق في تجسيد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات.